Президент МАУ Дихне: За два роки мого керівництва приросту боргів перед держпідприємствами не було

Одним із важливих факторів у питанні реструктуризації боргів є підтвердження платоспроможності компанії – Дихне

Одне з пріоритетних питань для менеджменту авіакомпанії «МАУ» – це реструктуризація старих боргів авіакомпанії перед держпідприємствами: аеропортом «Бориспіль» та «Украерорухом», заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» президент «Міжнародних авіаліній України» Євген Дихне.

За словами Дихне, з моменту його приходу на посаду президента авіакомпанії наприкінці 2019 р. ця заборгованість більше не зростала: «Ні в 2020-му, ні в 2021-му роках приросту боргів не було, тому що ми від самого початку, з першого дня мого приходу в компанію почали працювати за принципом передплати. Ми заплатили гроші наперед на тиждень, виробили їх – платимо наступні. І ці відносини продовжуються вже понад два роки. Але все ще треба вирішити проблеми боргів попередніх періодів».

Президент «МАУ» пояснив, що це дуже важливо, оскільки компанія має грандіозні спільні з аеропортом «Бориспіль» плани щодо розвитку хаба. А спірні моменти заважають у роботі при спільній організації процесів.

«Реструктуризація боргів для мене – одне із пріоритетних завдань. Ми перебуваємо у переговорному процесі з державою з цього питання, і я бачу, що є політична воля до взаємовигідного вирішення цього питання», – зазначив Дихне.

Коментуючи в інтерв'ю спробу Арона Майберга у листопаді 2021 року таємно звільнити його з посади президента МАУ, Євген Дихне наголосив, що у питанні реструктуризації вже пройдено досить великий шлях. І в цій ситуації у жодному разі не можна міняти переговорну особу. А принцип one case – one voice є обов'язковим при будь-яких переговорах, щоб не ускладнити їх. Тим більше, що кожен день, доки сторони не досягли домовленостей, продовжують нараховуватись пеня та штрафи. На його думку, це дуже дороге задоволення для компанії – жити у боргах. Їх потрібно якнайшвидше привести до ясності.

«Є така фраза: «У кожної помилки є прізвище, ім'я та по батькові». На мою думку, є помилки несвоєчасного прийняття рішень щодо зупинення виконання збиткових маршрутів імені Майберга. Є процеси, пов'язані із судовим оскарженням МАУ своїх заборгованостей імені Бондаря (Олег Бондар, керуючий партнер юркомпанії «ECOVIS Бондар та Бондар», представляє інтереси МАУ у судах – Ред.)», – каже Дихне.

Він також зазначив, що одним із важливих факторів у питанні реструктуризації боргів є підтвердження платоспроможності компанії. «І тут наші показники 2021 року, коли ми вийшли на операційний прибуток у достатньому обсязі, і не додали до старих боргів нових, ні перед аеропортом «Бориспіль», ні перед «Украерорухом», теж грають роль», – пояснив Дихне.