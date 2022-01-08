Дипломати відкрили в Ірані Алею пам'яті жертв катастрофи лайнера МАУ (фото)

Два роки тому іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном

В Ірані українські дипломати відкрили алею пам'яті жертв збитого у січні 2020 року літака «Міжнародних авіаліній України». Про це повідомили на сторінці українського посольства в Facebook.

«У другу річницю катастрофи українського літака під Тегераном Посольством урочисто відкрито Алею пам’яті жертв рейсу PS752, на якій заздалегідь було висаджено 176 дерев у пам’ять про всіх загиблих у трагедії», – йдеться вуповідомленні.

Також, посол України, працівники посольства та члени їх сімей встановили 11 пам’ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників.

Колектив посольства взяв участь у покладанні квітів, запалюванні свічок і вшануванні пам’яті жертв хвилиною мовчання.

Нагадаємо, постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо.

Раніше суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році.

Торік у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій у роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема дев’ять членів українського екіпажу.

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