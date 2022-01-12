МАУ Коломойського підтримала ідею створення державіакомпанії під егідою Зеленського

«Той факт, що держава на стільки уваги приділяє авіації, ми напевно розглядаємо як позитив», – Дихне

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» олігарха Ігоря Коломойського вважає позитивним чинником виникнення на ринку державної авіакомпанії ЮНА.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на слова голови авіакомпанії Євген Дихне.

«Можливо, під час роботи державіакомпанії держава більше познайомиться з умовами, в яких працюють українські авіакомпанії... як акціонер. Знаєте, своя сорочка завжди ближче до тіла – відповідно ринок матиме більший доступ до рішень, які потрібні авіації», – заявив СЕО авіакомпанії Євген Дихне в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він також наголосив, що зараз важко оцінювати потенційну конкуренцію з компанією, якої поки що немає. У той же час, МАУ, за словами СЕО компанії, дуже добре підготовлена до конкуренції на авіаринку.

«Не знаю, як складатиметься доля нової авіакомпанії... Але той факт, що держава на сьогодні стільки уваги приділяє авіації, ми напевно розглядаємо як позитив», – зазначив Дихне.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року національний авіаперевізник АТ «Українські національні авіалінії» (UNA, ЮНА) зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн номіналом по 10 грн.

Передбачається, що власником пакета стане Міністерство інфраструктури.

З ідеєю національної авіакомпанії ЮНА виступив президент України Володимир Зеленський.

МАУ Ігоря Коломойського є практично монопольним авіаперевізником всередині України та за основними іноземними напрямками. Борг компанії перед державними структурами становить кілька мільярдів гривень.