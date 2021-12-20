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    Економіка та фінанси

    В умовах складних переговорів щодо реструктуризації боргів важливо показувати стабільність компанії – президент МАУ

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    Пройшовши дворічний період боротьби з пандемією та у боротьбі за виживання авіакомпанія МАУ дуже серйозно підготовлена до майбутніх викликів&nbsp;&ndash; Дихне - В умовах складних переговорів щодо реструктуризації боргів важливо показувати стабільність компанії – президент МАУ
    Пройшовши дворічний період боротьби з пандемією та у боротьбі за виживання авіакомпанія МАУ дуже серйозно підготовлена до майбутніх викликів – Дихне

    Сьогоднішня ситуація вселяє впевненість у стійкості МАУ – Дихне

    За словами президента «Міжнародних авіаліній України» Євгена Дихне, він не має розбіжностей з акціонером та головою Наглядової ради Ароном Майбергом у поглядах на зміну моделі роботи компанії та на економічні питання.

    Так Дихне в інтерв'ю Юрію Романенку, журналісту та засновнику видання «Хвиля», прокоментував корпоративний конфлікт, пов'язаний зі спробою Арона Майберга несподівано звільнити його з посади президента.

    «Тут основне питання у тому, що я рівновіддалений від акціонерів. Це питання моєї суб'єктності у компанії. Бо коли між акціонерами відбуваються якісь суперечки, то виконавчий орган має займатися лише своєю справою – економікою компанії. Ми розуміємо, наскільки важливо зберігати цей нейтралітет та дати можливість між собою домовитися, щоб компанія отримала необхідну підтримку від акціонерів», – вважає президент МАУ.

    Він наголосив, що особливо важливо показувати стабільність компанії у той момент, коли менеджмент МАУ веде найскладніші переговори з державними органами та підприємствами (аеропорт «Бориспіль», «Украерорух», Мінінфраструктури) щодо реструктуризації боргів попередніх періодів. А корпоративні суперечки такої стабільності точно не додають.

    Євген Дихне пояснив, що ці борги утворилися у минулі періоди, до його входження на пост президента. Тоді МАУ літала за старою моделлю і зазнавала фінансової кризи. В результаті витрати, пов'язані зі збитковими рейсами, позначилися і на платоспроможності компанії перед багатьма контрагентами.

    «З початку моєї роботи у компанії ми не нарощували більше боргів, перейшли на стовідсоткову оплату поточних витрат. Навіть дещо зменшили нашу заборгованість, були виплати й старих боргів», – каже керівник авіаперевізника.

    Він переконаний, що сьогоднішня ситуація вселяє впевненість у стійкості МАУ. Компанія показала результат і перебуває у конструктивному діалозі з державою та контрагентами.

    «Пройшовши дворічний період боротьби з пандемією та у боротьбі за виживання авіакомпанія МАУ дуже серйозно підготовлена до майбутніх викликів. Вони вже не застають нас зненацька. Ми будуємо плани виходячи з того, що ситуація на ринку загалом покращуватиметься. Тим не менш, МАУ готова і до найгірших сценаріїв. І це показує 2021 рік, коли у складних умовах нової моделі польотів все одно забезпечили 30% транзитного пасажиропотоку. Зберегли кущі стикування від класичної мережевої моделі. За 9 місяців 2021 року забезпечили позитивний результат у 15 млн доларів операційного прибутку», – прогнозує Дихне.

    Як повідомляла «Ліга.Бізнес», наприкінці листопада 2021 року вийшов назовні конфлікт усередині МАУ. У судовому реєстрі з'явилася несподівана справа: президент МАУ Євген Дихне оскаржив рішення акціонерів про звільнення.

    Теги: Аеропорт Бориспіль бізнес МАУ аеропорт звільнення Украерорух
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    В умовах складних переговорів щодо реструктуризації боргів важливо показувати стабільність компанії – президент МАУ