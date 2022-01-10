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    «Бориспіль» підбив підсумки 2021 року: названо найпопулярніші напрямки

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    За минулий рік &laquo;Бориспіль&raquo; обслужив майже 9,5 млн пасажирів - «Бориспіль» підбив підсумки 2021 року: названо найпопулярніші напрямки
    За минулий рік «Бориспіль» обслужив майже 9,5 млн пасажирів
    фото з відкритих джерел

    Минулого року у порівнянні з докризовим 2019 роком пасажиропотік «Борисполя» відновився на 62%

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2021 році обслужив 9,433 млн пасажирів, з них 8,797 млн – пасажири регулярних рейсів, 635 тис. – нерегулярних. Про це повідомляє пресслужба летовища.

    У порівнянні з докризовим 2019 роком пасажиропотік відновився на 62%.

    За 2021 рік аеропорт прийняв та відправив 75,854 тис. рейсів (з них 64,507 тис. – міжнародних і 11,347 тис. – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року.

    У 2021 році пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 млн пасажирів.

    У 2021 році аеропорт зосередив свою увагу на залученні нових авіакомпаній та запуску нових напрямків і рейсів. «Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових», – повідомив генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Олексій Дубревський.

    Найпопулярніші напрямки

    У 2021 році найбільше подорожуючих було до:

    • Туреччини – 24%,
    • Єгипту – 18%.

    До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли:

    • Анталья,
    • Шарм-Аль-Шейх,
    • Хургада,
    • Стамбул,
    • Дубай,
    • Тель-Авів,
    • Амстердам,
    • Даламан,
    • Анкара,
    • Одеса.

    Сумарно частка подорожуючих до цих країн склала 52%.

    Обслуговування вантажу

    Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли рекордних за останні чотири роки 45,675 тис. тонн, що на 8,7% більше вантажопотоку 2019 року. Обсяги пошти склали 6,828 тис. тонн, що становить 69,5% від показників 2019 року.

    Сьогодні карго-термінал аеропорту «Бориспіль» працює на межі пікової спроможності. У 2022 році планується початок будівництва нового вантажного терміналу з пропускною спроможністю 120 тисяч тонн на рік. «Реалізація цього проекту дозволить нам перетворитися у вантажний авіахаб за європейськими стандартами», – зазначив Дубревський.

    До слова, з січня 2022 року вхід до міжнародного аеропорту «Бориспіль» знову вільний для супровідників, але з дотриманням необхідних санітарних норм.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль аеропорт авіаперевезення
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    «Бориспіль» підбив підсумки 2021 року: названо найпопулярніші напрямки