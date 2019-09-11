Обшук в офісі ПриватБанку в Дніпрі завершився: подробиці



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Обшук був проведений за ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпра

ПриватБанк заявив, що оперативні заходи з примусового вилучення декількох документів проходили із залученням невиправданої кількості спецназу поліції

Слідчі дії у приміщенні головного офісу ПриватБанку в Дніпрі вже завершилися.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію речника банку Олега Серги.

За його словами, фактично відбулася виїмка документів.

«Вони (обшуки – ред.) вже закінчилися. Це не були обшуки, як ви їх уявляєте. Зайшла досить велика група людей із місцевих правоохоронних органів, яким потрібні були певні документи. Разом з ними ( правоохоронними органами, - ред.) була група спецпризначенців», - розповів Серга.

Раніше пресслужба ПриватБанку повідомила, о 12:00 11 вересня в головний офіс ПриватБанку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпра. Ухвалу суду було видано в понеділок, 9 вересня, підставою стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень під час укладення договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими та консалтинговими компаніями.

«Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито «незаконності» залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та місцева прокуратура намагається вилучити всі документи, пов’язані з юридичним захистом банку», - заявили в ПриватБанку.

В пресслужбі стверджують, що ПриватБанк «здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та співпрацює з правоохоронними органами, у тому числі своєчасно надає документи за рішенням судів».

«Проведення оперативних заходів з примусового вилучення декількох документів із залученням невиправданої кількості спецназу поліції та невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоду нормальній роботі офісу», - підкреслили в ПриватБанку.

Нагадаємо, 11 вересня ПриватБанк заявив, що до їхнього головного офісу у Дніпрі прийшли невідомі озброєні люди.