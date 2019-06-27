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    Економіка та фінанси

    «Приватбанк» виграв суд у Марганецького комбінату Коломойського

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    26 червня &laquo;Приватбанк&raquo; здобув вже чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду - «Приватбанк» виграв суд у Марганецького комбінату Коломойського
    26 червня «Приватбанк» здобув вже чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду

    Судовий процес тривав з 2017 року

    «Приватбанк» здобув чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду у спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування - Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом, який пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

    Про це йдеться у повідомленні банку.

    «26 червня «Приватбанк» здобув вже чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду у спорі зі своїм майновим поручителем за кредитом рефінансування - Марганецьким ГЗК. Держбанку вдалося вкотре переконати суддів найвищої судової інстанції в обґрунтованості своєї правової позиції і не допустити примушення до погашення боргу за одним з кредитних договорів, укладених з НБУ до націоналізації банку», - йдеться в повідомленні.

    У банку зазначають, що це одне з чотирьох рішень Великої Палати Верховного Суду, яке забезпечує банку перемогу в даній категорії справ, що розглядаються в судах нижчих інстанцій. Судовий процес, в якому майновий поручитель Марганецький ГЗК намагався вивільнити свою іпотеку, зобов'язавши «Приватбанк» погасити борг по рефінансуванню, тривав з 2017 року.

    Раніше Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Ігоря Коломойського щодо заборони Національному банку, Міністерству фінансів, «Приватбанку» та їх консультантам виконувати умови будь-яких договорів, що стосуються Коломойського. 

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