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    Проєкт про створення Нацкомісії з питань транспорту суперечить Конституції – експерт

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    У Раді зареєстровано проєкт закону &laquo;Про внесення зміни до Закону України &laquo;Про транспорт&raquo;, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту - Проєкт про створення Нацкомісії з питань транспорту суперечить Конституції – експерт
    У Раді зареєстровано проєкт закону «Про внесення зміни до Закону України «Про транспорт», який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту
    фото: Микола Поворозник

    Регулятор має бути незалежною інституцією, щоб проводити об’єктивну тарифну політику в сфері перевезень – Ляпіна

    Урядовий законопроект, яким передбачається створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, суперечить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

    За її словами, в запропонованому урядом варіанті створення Нацкомісії з регулювання в сфері транспорту не забезпечується незалежність регулятора, як передбачено законодавством. Адже членів НКРТ, згідно з проектом, має призначати президент, і сама комісія буде йому під порядкова.

    «Я думаю, що на це звернуть увагу всі, і Конституційний суд. Бо у нього ж загальний висновок про повноваження президента по тих рішеннях, по яких прийшлося переглядати спосіб формування і НКРЕКП, і комісії по цінним паперам. Тому якщо це незалежний регулятор, то зрозуміло, що прийдеться змінювати спосіб його формування. Не може його формувати одна персона, це не є президентські повноваження», – пояснила Ляпіна.

    Вона наголосила: регулятор має бути незалежною інституцією, щоб проводити об’єктивну та виважену тарифну політику в сфері транспортних перевезень.

    Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проект закону «Про внесення зміни до Закону України «Про транспорт», який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроект передбачає, що НКРТ буде підпорядкована президенту України. За словами експертів, це порушує європейські домовленості, згідно з якими НКРТ має бути незалежною у своїх рішеннях.

    Теги: НКРЕКП Конституційний суд транспорт перевезення
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    Проєкт про створення Нацкомісії з питань транспорту суперечить Конституції – експерт