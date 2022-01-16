Українцям треба готуватися до відключення електрики: що потрібно знати

Тривалість перерв у електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці

Повідомлення про аварійні перерви повинні містити інформацію про прогнозований час відновлення електропостачання

У разі порушень правил планового відключення світла, споживачі можуть звернутися до Нацкомісії, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг (НКРЕКП) та домогтися застосування санкцій. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Оператори систем розподілу (ОСР) мають право припиняти або обмежувати розподіл електроенергії на час проведення ремонту, будівництва, модернізації електричних мереж. При цьому тривалість перерв у електропостачанні не повинна перевищувати сумарно 8 годин на добу у зимові місяці.

Що потрібно знати про планові відключення світла:

постачальники зобов'язані повідомляти про планові перерви в електропостачанні на своєму сайті в мережі або через засоби масової інформації не пізніше, ніж за п'ять днів до початку перерви;

у повідомленні повинні бути зазначені назви населених пунктів та вулиць, інформація про відключені об'єкти, причину перерви, дату та час початку перерви (з точністю до години) та орієнтовну тривалість;

оператори систем розподілу мають попередити органи місцевого самоврядування. Повідомлення про аварійні перерви повинні містити інформацію про прогнозований час відновлення електропостачання;

постачальники повинні інформувати споживачів за допомогою електронного зв'язку щодо планових (за три дні до початку) та значних аварійних перерв у електропостачанні.

У разі порушення будь-якого з цих пунктів, громадяни мають право звернутися до НКРЕКП. Якщо факт підтвердиться, регулятор застосовує санкції.

Раніше повідомлялося, що планові роботи на електромережах необхідні для її регламентного обслуговування та приєднання до них нових споживачів. Їх виконання передбачено законодавством. Вони не мають стосунку до так званих «віялових» відключень електроенергії.

До слова, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості природного газу та низькі запаси вугілля є загрози віялових відключень електроенергії.

Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.