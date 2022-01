Б'ють на відстань 500 км: Росія перекидає «Іскандери» до кордонів України

Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України. Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989