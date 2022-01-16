Б'ють на відстань 500 км: Росія перекидає «Іскандери» до кордонів України

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) зафіксували перекидання російських ракетних комплексів Іскандер із Далекого Сходу до кордонів України

Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України. Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989 — Rob Lee (@RALee85) January 12, 2022

На кадрах аналітики змогли впізнати оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 «Іскандер-М». Ймовірно, вони належать 103-ій та 107-ій ракетним бригадам російської армії.

«Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій у західному напрямку», – ідеться в матеріалі CIT.

«Попри те, що характерні восьмиосьові пускові установки 9П78-1 та/або транспортно-зарядні машини (ТЗМ) 9Т250-1 укриті брезентом, їх можна впізнати за контурами. Тут варто зазначити, що за весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім цих двох машин комплексу Іскандер-М»,, – йдеться у повідомленні.

Фахівці відзначають, що подібні, тільки менш обережно накриті машини, видно на іншому відео, відзнятому у Свердловській області та викладеному 13 січня. На відео зображені КУНГи (стандартизований за габаритами тип закритого кузова-фургону військових вантажних автомобілів і причепів – Ред.) на тривісних шасі КАМАЗ.

Аналітики вважають, що ця техніка може бути машинами комплексу Іскандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91).

Крім того, на відео присутні автопоїзди із сідельними тягачами КамАЗ-44108 та бортовими напівпричепами. На думку CIT, ця техніка використовується для перевезення довгих (близько 7 м) ракет комплексу, їх можна помітити, наприклад, на кадрі телеканалу Міністерства оборони Росії, опублікованому дослідником Робертом Лі, де з безпілотника знято машини комплексу Іскандер-М.

Аналітики посилаються на інформацію з відкритих баз даних, відповідно до якої ці склади виїхали зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а російські ракетні бригади відповідно. Ці об’єднання, що мають на озброєнні Іскандери, входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій РФ.

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

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До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.



