У Києві стався збій у роботі транспорту: які маршрути затримуються

Технічні збої у роботі громадського транспорту трапляються через ремонти роботи на дорогах

На місце збоїв направлено відповідальну службу підприємства

У понеділок, 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин. Про це повідомили у Київпастрансі.

Зокрема затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська-Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Як повідомили у «Київпастрансі», збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також ведуться на основних магістралях міста.

«Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту», – пояснили комунальники. Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Нагадаємо, у Києві через провалля на дорозі затрималися тролейбуси.

До слова, у Києві у листопаді підвищилася вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.



