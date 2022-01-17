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    У Києві стався збій у роботі транспорту: які маршрути затримуються

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    Технічні збої у роботі громадського транспорту трапляються через ремонти роботи на дорогах - У Києві стався збій у роботі транспорту: які маршрути затримуються
    Технічні збої у роботі громадського транспорту трапляються через ремонти роботи на дорогах
    Фото: Офіційного порталу Києва

    На місце збоїв направлено відповідальну службу підприємства

    У понеділок, 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин. Про це повідомили у Київпастрансі.

    Зокрема затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська-Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Як повідомили у «Київпастрансі», збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також ведуться на основних магістралях міста.

    «Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту», – пояснили комунальники. Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

    Нагадаємо, у Києві через провалля на дорозі затрималися тролейбуси.

    До слова, у Києві у листопаді підвищилася вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

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    Теги: ДТП Київ громадський транспорт ремонт перевезення
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    У Києві стався збій у роботі транспорту: які маршрути затримуються