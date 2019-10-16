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    Економіка та фінанси

    Пропозиції Мінфіну щодо ренти на залізну руду вимагають доопрацювання - Гетманцев

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    Данило Гетманцев&nbsp;висловив упевненість, що сьогодні рівень оподаткування під час видобутку залізної руди є недостатнім - Пропозиції Мінфіну щодо ренти на залізну руду вимагають доопрацювання - Гетманцев
    Данило Гетманцев висловив упевненість, що сьогодні рівень оподаткування під час видобутку залізної руди є недостатнім

    Під час підготовки законопроєкту №1210 до розгляду Верховною Радою у другому читанні передбачається внесення змін до його тексту - нардеп

    Необхідно знайти компромісне рішення під час розгляду і подальшого доопрацювання законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже у п’ять разів.

    Таку думку висловив автор законопроєкту №1210, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Мінпрому.

    Політик нагадав, що під час підготовки документа до розгляду Верховною Радою у другому читанні передбачається внесення змін до його тексту.

    «Щодо руди ми сподіваємося знайти компроміс з металургами і Міністерством фінансів», - сказав Гетманцев.

    Нардеп висловив упевненість, що сьогодні рівень оподаткування під час видобутку залізної руди є недостатнім, але пропозиції Мінфіну з підвищення податкового навантаження на залізорудну галузь назвав надмірними.

    «Тому ми хочемо знайти середину, баланс», - сказав Гетманцев.

    Нардеп також наголосив на важливості питання розрахунку бази оподаткування під час видобутку залізної руди.

    «Це складне питання - тому що наші бідні залізні руди потребують збагачення, базу вирахувати непросто. Ймовірно, нам потрібно створити між Мінфіном і податковою службою робочу групу, яка б протягом декількох місяців дала б нам пропозиції щодо вірної бази оподаткування, а зараз прийняти якесь проміжне рішення», - сказав Гетмацев.

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