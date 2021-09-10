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    Провал із закупівлею вугілля для ТЕС. Міненерго пояснило причини

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    В Міненерго наголосили, що в цей осінньою-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4% - Провал із закупівлею вугілля для ТЕС. Міненерго пояснило причини
    В Міненерго наголосили, що в цей осінньою-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4%

    ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, – Міненерго

    Компанії теплової генерації об’єктивно не змогли виконати план з накопичення вугілля на складах ТЕС через дефіцит коштів, що виник через літню цінову кризу на ринку електроенергії.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

    «Зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля», – йдеться в повідомленні відомства.

    У Міненерго наголосили, що в цей осінньо-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4%.

    «Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВт-год, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку» – цитує пресслужба слова заступника міністра Юрія Власенка.

    Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

    Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

    У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.

    Теги: ТЕС вугілля Міненерго електроенергія
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    Провал із закупівлею вугілля для ТЕС. Міненерго пояснило причини