Ринок електроенергії нестабільний, можливий обвал цін нижче собівартості, – експерт «Центру Разумкова»

Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Омельченко наголосив, що будь-яка зміна балансу попиту-пропозиції призведе до скачків цін на ринку електроенергії

«Єдине, що зараз утримує ринок електроенергії від провалу, – нижня межа прайс-кепу», – Омельченко

Ринок електричної енергії в сегменті «на добу наперед» вкотре продемонстрував нестабільність, а рішення НКРЕКП про перегляд мінімального цінового обмеження може обвалити ціну ще на 15-20 коп./кВт.год.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Ринок на добу наперед» знову продемонстрував неадекватність (значне зниження цін), що напередодні опалювального сезону створює критичні ризики для усієї економіки країни. Які висновки можна зробити уже сьогодні? Ринок далекий від стабільності та передбачуваності. Сьогоднішній обвал не перший і точно не останній», – заявив експерт.

Він наголосив, що наразі будь-яка зміна балансу попиту-пропозиції призведе до подібних стрибків цін.

«Єдине, що зараз утримує нестабільний ринок від провалу, – нижня межа прайс-кепу. Зміни до правил роботи ринку, які планує НКРЕКП, лише погіршать ситуацію. Скасування нижнього прайс-кепу для внутрішньодобового ринку призведе до нового падіння ціни мінімум на 15-20 коп.», – наголосив експерт.

Він додав, що за таких умов будуть зірвані імпортні контракти на вугілля державної та приватної генерації.

Нагадаємо, 10 липня ціни на електроенергію в сегменті РНД обвалилися на понад 20% до рівня нижче собівартості.

У липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту