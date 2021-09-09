Росія і Білорусь створять єдині ринки нафти й електроенергії

Відповідний договір підпишуть 1 грудня 2023 року

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про об’єднання ринків газу. Сьогодні, 9 вересня, у Кремлі відбулася пресконференція політиків. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Білоруського телеграфного агентства BELTA.

Як зазначають у джерелі, відповідний договір підпишуть 1 грудня 2023 року.

«Москва і Мінськ передбачили створення єдиного ринку нафти і нафтопродуктів, а також договір про єдиний ринок електроенергії», – заявив Путін.

Путін заявив, що Москва і Мінськ погодили всі 28 союзні програми, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки.

За його словами, програми повинні бути схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави, яке відбудеться 10 вересня в Мінську. Після цього програми будуть винесені на затвердження вищої державної ради Союзної держави.

Раніше стало відомо, що невизнаний європейськими країнами керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко планує підписання плану інтеграції з Росією. За словами Лукашенка, «союзні програми» будуть підписані на засіданнях Вищої ради Союзної держави.

Білоруський диктатор також зазначив, що до підписання цих документів уряди двох держав ішли протягом трьох років, однак без «яскравих проривних рухів».

Також диктатор нагадав, що на даний час «союзних програм» існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.