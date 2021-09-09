Bosch планує збудувати в Україні завод електротехніки

Німецький виробник вивчає український ринок бізнесу

Німецький виробник електроніки Bosch планує запустити в Україні виробництво електроінструменту. Зараз у компанії досліджують ринок, аналізують ринки збуту і кваліфікацію робочої сили. Про це заявив представник Bosch Штеффан Хоффманн на зустрічі з міністром економіки Олексієм Любченком, повідомляє пресслужба уряду.

«Україна для нас – цікавий і важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту. Наразі у процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили та організаційні питання», – заявив Хоффманн.

Представники Bosch на зустрічі також цікавилися інвесткліматом і перспективами для бізнесу.

Міністр Любченко заявив, що в Кабміні готові допомогти компанії запустити виробництво в Україні.

Нагадаємо, німецький електротехнічний та машинобудівний гігант Bosch створив спільне підприємство з китайським автовиробником Qingling Motors. Нова компанія, яка отримала назву Bosch Hydrogen Powertrain Systems, буде займатися розвитком китайського ринку водневих паливних елементів.