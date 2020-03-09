Провал угоди ОПЕК: ціни на нафту впали на 22%



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Різке зниження цін на нафту пов’язують з розбіжностями між Росією і Саудівською Аравією

Нафта марки Brent подешевшала до 35,26 доларів за барель

Ціна нафти марки Brent знизилася на 22% під час відкриття торгів на біржах у понеділок, 9 березня.

Про це свідчать дані біржі.

Зазначається, що Brent подешевшала до 35,26 доларів за барель. Ціна нафти марки WTI скоротилася до 32,5 доларів за барель

Різке зниження цін на нафту пов’язують з розбіжностями між Росією і Саудівською Аравією.

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.