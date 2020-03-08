Саудівська Аравія почала цінову війну у відповідь на зрив нафтової угоди з Росією



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Державна нафтова компанія Saudi Aramco раз в місяць повідомляє нафтопереробникам ціну, за якою вона буде продавати свою нафту

Saudi Aramco безпрецедентними знижками заохочує нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме саудівську нафту

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди ОПЕК+ з Росією. У суботу, 7 березня, Ер-Ріяд знизив ціну на нафту, яку він продає на зовнішні ринки, на максимальну за останні 20 років величину, намагаючись безпрецедентними знижками спонукати нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме саудівську нафту.

Вже через кілька годин після провалу переговорів у Відні Ер-Ріяд знизив так звані офіційні ціни продажу, запропонувавши рекордні знижки на деякі види сирої нафти, які він продає по всьому світу, пише агентство з посиланням на копію цінової пропозиції.

Державна нафтова компанія Saudi Aramco раз в місяць повідомляє нафтопереробникам ціну, за якою вона буде продавати свою нафту, зазвичай коригуючи її в районі від декількох центів до кількох доларів, пояснює агентство. Але 7 березня компанія повідомила покупцям, що знижує офіційні ціни на 6-8 дол за барель у всіх регіонах.

Зокрема, Saudi Aramco запропонувала знижку у 8 дол за барель на свою нафту марки Arab Light для НПЗ країн на північно-заході Європи. Ціна бареля цієї нафти виявилася на 10,25 дол нижче нафти марки Brent. Російська нафта марки Urals пропонується з дисконтом у 2 дол за барель до цін нафти марки Brent.

Рішення Ер-Ріяда також може вплинути і на інші країни Перської затоки, які щодня експортують 14 млн барелів нафти: зазвичай виробники регіону слідують за Aramco, резюмує видання.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.