Азербайджан відправив до Білорусі першу партію нафти



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Прессекретар білоруського концерну «Білнафтохім» Олександр Тищенко казав про очікування 160 тис. т азербайджанської нафти

Компанія планує відправити другий танкер в 20-х числах березня

Азербайджан відправив з турецького порту Джейхан до Білорусі перші 90 тисяч тонн своєї нафти.

Про це повідомив офіційний представник держнафтокомпанії Азербайджану (SOCAR) Ібрагім Ахмедов, передає 1news.az.

«Відправили вчора ввечері (5 березня – ред.), вантаж 90 тисяч тонн нафти Azeri Light», – зазначив 6 березня Ахмедов.

Компанія планує відправити другий танкер в 20-х числах березня.

Про плани щодо постачання нафти до Білорусі у SOCAR заявили 2 березня.

Перед цим прессекретар білоруського концерну «Білнафтохім» Олександр Тищенко казав про очікування 160 тис. т азербайджанської нафти.

27 лютого в Мінську повідомили, що ведуть перемовини з приводу березневих поставок нафти ще з двома компаніями із Азербайджану – «Сафмар» та «УДС нафта». Очікується, що лише в планах «Сафмара» відправити у Білорусь до 300 тис. тонн нафти.

Нагадаємо, президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти.

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