Переговори країн Організації країн-експортерів нафти і Росії провалилися



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Головною темою переговорів була необхідність додаткових обмежень видобутку нафти

Через провал переговорів у Відні ціни на нафту Brent впали

У Відні переговори міністрів країн Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) провалилися, тому що Росія і Саудівська Аравія не дійшли згоди.

Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомляє Bloomberg.

Переговори, головною темою яких була необхідність додаткових обмежень видобутку нафти у відповідь на падіння попиту через коронавірус, провалилися, що віщує кінець дипломатичного альянсу між Росією і Саудівською Аравією, пише ЗМІ.

Саудівська Аравія має намір скоротити виробництво, щоб компенсувати зниження попиту через коронавірус. Росія ж виступила проти скорочення, оскільки її бюджет більш стійкий до низьких цін на нафту. Росія хоче скористатися ситуацією для усунення конкурентів.

Зазначимо, що через провал переговорів у Відні ціни на нафту Brent впали ще нижче під час торгів у Лондоні. Згідно з даними біржі ICE, вартість травневих ф'ючерсів впала до $ 45,34 за барель.

У попередній раз ціна Brent опускалася нижче $ 46 наприкінці червня 2017 року. Квітневі ф'ючерси на WTI також дешевшають, до $ 41,95 за барель.

Напередодні ЗМІ повідомили, що переговори на межі зриву через небажання Росії додатково скорочувати видобуток - на 1,5 млн барелів на добу для учасників угоди ОПЕК+.