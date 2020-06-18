Рада провалила програму уряду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«За» програму проголосували всього 207 депутатів

Верховна Рада 18 червня знову не підтримала програму дій уряду.

У заключному слові прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «не женеться за імунітетом» уряду і пообіцяв, що працюватиме ефективно.

Проте «за» програму проголосували всього 207 народних депутатів.





Нагадаємо, уряд 12 червня на своєму засіданні погодив доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів. Увечері документ вже зареєстрували у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 червня побував на зустрічі із членами фракції «Слуга народу», де її обговорювали. За його словами, тоді гарячих дискусій щодо цього документа не було. Попередній варіант своєї програми діяльності Кабмін зареєстрував у парламенті 13 квітня (проєкт постанови №3330).

Водночас представники фракції «Слуга народу» заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, 4 червня народні депутати проголосували за постанову, якою відправили на доопрацювання програму уряду.