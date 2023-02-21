Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України

Продовження обмежень стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року

Рішення набуде чинності 22 лютого

Європейський Союз продовжив дію запроваджених через війну в Україні санкцій щодо Росії до 24 лютого наступного року. Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії», – йдеться в документі.

Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права. «Зважаючи на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України, обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року», – наголошується в рішенні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення набуде чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року «у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом».

Як раніше повідомлялося, Європейський Союз має намір включити до десятого пакету санкцій проти РФ трьох російських державних діячів.

Глава МЗС Литви Ландсбергіс запропонував запровадити проти «Росатому» часткові санкції. На його думку, ЄС міг би ввести санкції проти російської атомної галузі, дозволивши при цьому державам, які мають контракти з «Росатомом», виконувати поточні домовленості.