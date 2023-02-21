Країни ЄС вигадали покарання тим, хто допомагає Росії обходити санкції

У ЄС думають над покращенням обміну інформацією між державами блоку та інститутами ЄС

Десять країн ЄС наразі обговорюють, яким чином розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн

Франція, Німеччина та низка інших країн ЄС виступили з ініціативою розширити можливості Брюсселя для вжиття заходів щодо тих, хто, на їхню думку, допомагає Росії обходити санкції. Про це йдеться на сайті Bloomberg.

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«Група країн ЄС виступає за те, щоб розширити можливості застосування заходів, у тому числі торгових, щодо тих, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій», – пише агенція.

Згідно із чорновим варіантом документа із пропозиціями, такі кроки можуть включати «видання попереджень фізособам або компаніям як на території ЄС, так і поза нею, які допомагають Росії обходити санкції, та надання блоку повноважень діяти, коли справа стосується товарів, які використовуються у подіях в Україні».

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Авторами проекту, запропоновано розширити підстави, на яких можна вводити санкції проти фізосіб та компаній із третіх країн. Крім цього, на їхню думку, потрібно стежити за тим, щоб санкції «застосовували у всіх країнах блоку, а також зміцнити механізми координації та звітності з метою закриття будь-яких шляхів» обходу санкцій. Крім того, йдеться про покращення обміну інформацією між державами блоку та інститутами ЄС. Також у ЄС хотіли б задіяти створюване управління боротьби з відмиванням грошей для протидії обходу санкцій.

Згідно з текстом проекту, влада ЄС зможе реагувати по-різному на обхід санкцій, рішення ухвалять, виходячи з конкретного випадку. Так, ЄС може застосувати обмеження та вдатися до заходів регулювання торгівлі, направити офіційне попередження, вимагати від одержувачів продукції надавати зобов'язання щодо контрактів щодо використання цих товарів.

Нагадаємо, цього тижня ЄС та США планують оголосити про нові санкції проти РФ. При цьому США та їхні союзники мають намір задіяти заходи для забезпечення виконання вже чинних обмежень.

Раніше в ЄС заявляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком, пакет санкцій щодо Росії. Крім того, за даними Bloomberg, G7 обговорюють санкції щодо компаній, які, як вважають, постачають Росії товари для задоволення її військових потреб.