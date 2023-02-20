Візит Байдена у Київ, санкції ЄС проти викрадачів українських дітей. Головне за 20 лютого
Зеленський зустрівся з директоркою МВФ
Президент США уперше за останні 15 років відвідав Київ, ЄС запроваджує санкції проти російських чиновників, причетник до викрадення українських дітей з окупованих територій, Король Чарльз III зустрівся у Британії з українськими військовими. Ці та інші події 20 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин дня.
Перший візит президента США за 15 років. Зустріч Байдена та Зеленського у деталях
Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший.
Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським
Під час зустрічі президента США Байдена з президентом України Зеленським у Києві ішлося про потреби України на полі бою для перемоги, а також обговорювалися проблеми в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби. Про це у коментарі The Guardian повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Зеленський зустрівся з директоркою МВФ (відео)
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)
Сьогодні, 20 лютого, король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.
Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії
У санкційному списку є російські посадовці, відповідальні за викрадення українських дітей з окупованих територій України.
Бракує боєприпасів. Власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті
Засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин розповів про проблеми з її постачанням боєприпасами. Пригожин зазначив, що він чітко знає склади і навіть номери скриньок, тому впевнений, що запасів для ПВК вистачає, проте проблему вирішити не виходить.
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