Україна запровадила санкції проти Мосбіржі та російських банкірів

Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій

У неділю, 19 лютого, Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів. Про це йдеться у відповідному указі президента України Володимира Зеленського, яким він запровадив рішення РНБО.

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До списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи.

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Обмеження вводяться проти російських банкірів терміном десять років.

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Крім того, Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

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Водночас, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інших держав про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Раніше глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Нагадаємо, що раніше Комітет із закордонних справ Палати громад Канади наполягав на тому, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій.