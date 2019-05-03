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    Економіка та фінанси

    Радник Зеленського провів переговори з міністром енергетики США

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    Олександр Данилюк провів переговори у Брюсселі з міністром енергетики США Ріком Перрі - Радник Зеленського провів переговори з міністром енергетики США
    Олександр Данилюк провів переговори у Брюсселі з міністром енергетики США Ріком Перрі

    На зустрічі обговорювалися питання співпраці України та США у газовій сфері і ядерній енергетиці

    Радник новообраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк провів переговори з міністром енергетики США Ріком Перрі.

    На зустрічі, що відбулася 2 травня в Брюсселі в рамках форуму ЄС-США з енергобезпеки, обговорювалися питання співпраці двох країн у газовій сфері і ядерній енергетиці, повідомляє прес-служба Володимира Зеленського.

    Зокрема, Данилюк обговорив з Перрі можливість залучення інвестицій для збільшення видобутку природного газу в Україні, реформування ринку газу, зокрема, НАК «Нафтогаз», і можливість поставок американського скрапленого газу.

    Також на зустрічі обговорювався розвиток розробки і будівництва малих модульних ядерних реакторів і збільшення ефективності ядерної сфери України в цілому.

    «Україні та Європі в цілому важлива роль Сполучених Штатів у диверсифікації постачання енергоресурсів. Це знижує політичні ризики та здешевлює енергоресурси для споживачів», - сказав Данилюк.

    У повідомленні наголошується, що на зустрічі також були присутні посол Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі Ґордон Сондланд, представники міністерства енергетики США, радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка, надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

    Раніше радники новообраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка обговорили з послами країн ЄС в Брюсселі спільні зусилля для протидії російській агресії.

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