  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Радники Зеленського поспілкувалися з послами ЄС у Брюсселі

    • Розсилка
    Радники Зеленського поспілкувалися з послами ЄС у Брюсселі
    Фото: Катаріна Матернова, Тwitter

    У Брюссель відправилися Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка

    Радники новобраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка відвідали Брюссель.

    Про це написала заступник генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та політики розширення Європейської комісії Катаріна Матернова в Тwitter.

    «Рада вітати радників нового президента України Володимира Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з раннім візитом до Брюсселя, включаючи бесіду з послами ЄС на Комітеті з політики і безпеки», - написала вона.

    Читайте також статтю: 

    Читайте також
    ЄС Олександр Данилюк політика Брюссель Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ