Радники Зеленського поспілкувалися з послами ЄС у Брюсселі

У Брюссель відправилися Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка

Радники новобраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка відвідали Брюссель.

Про це написала заступник генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та політики розширення Європейської комісії Катаріна Матернова в Тwitter.

«Рада вітати радників нового президента України Володимира Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з раннім візитом до Брюсселя, включаючи бесіду з послами ЄС на Комітеті з політики і безпеки», - написала вона.

Great to welcome advisors of new Ukraine President #Zelensky @AlexDanylyuk n Ruslan Riaboshapka for an early visit of Brussels, including speaking to EU Ambassadors in the Political and Security Committee. pic.twitter.com/1ANUOEryh1