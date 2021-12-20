Рахункова палата назвала причини майже 12 млрд збитків «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця», зокрема, витрачає сотні мільйонів гривень на гуртожитки і санаторії

Рахункова палата назвала причини 11,9 млрд грн збитків «Укрзалізниці» у 2020 році: невиконання планів вантажних перевезень, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету за 2019-2020 роки, повідомляє «Марлін».

Аудитори визначили наступні джерела збитків «Укрзалізниці» у 2020 році:

11 млрд грн збитку компанії було утворено через невиконання планів доходів від вантажних перевезень;

7,6 млрд грн збитку через відсутність реалізації непрофільних активів;

5,5 млрд грн через збільшення курсових різниць;

3,4 млрд грн через відволікання коштів на непродуктивні витрати за обслуговування 23 укладених кредитів;

417 млн грн через здійснення витрат на сплату штрафних та фінансових санкцій на виконання рішень суду.

Зниження обсягів перевезень «Укрзалізниця» частково пояснювала впливом пандемії. Тоді як планування реалізації непрофільних активів на 7,6 млрд грн залежало від ефективності управління компанією.

«Через неухвалення ефективних управлінських рішень заплановані заходи із відчуження непрофільних та надлишкових активів не здійснювались. Як наслідок, план доходів Товариства на 2020 рік не виконано у сумі 7 646,0 млн грн, при цьому витрати не відкориговано», – зазначає Рахункова палата.

При цьому «Укрзалізниця» витрачає сотні мільйонів гривень на гуртожитки і санаторії, не володіє документами на частину свого майна і земельних ділянок, які поступово стають об’єктами самовільного захоплення зі сторони приватних осіб.

За даними аудиторів, у 2019-2020рр. витрати «Укрзалізниці» на заклади оздоровчого та спортивно-культурного характеру становили 457 млн грн, а на утримання житлово-комунального господарства – 221,6 млн грн. При цьому «Укрзалізниця» не володіє правовстановлюючими документами на 1070 об’єктів свого нерухомого майна – 110 житлових будинків, 61 квартиру, 14 гуртожитків тощо – та на 1306 земельних ділянок загальною площею 12 тис. га.

«Відсутність державної реєстрації об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі Товариства, створює ризик втрати цього майна», – наголошують аудитори.

Рахункова палата не тільки застерігає про втрату майна, але й наводить приклади зайняття фізичними особами 321 га територій «Укрзалізниці», з яких 423 земельні ділянки знаходяться в підпорядкуванні Одеської залізниці.

«На цих ділянках розташовуються житлові будинки, гаражі, посіви, готелі, кафе, городи, торговельні павільйони тощо», – зазначають у Рахунковій палаті.

Раніше стало відомо, що аудитори виявили мільярдні порушення на «Укрзалізниці».

Так, Державна аудиторська служба під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн на «Укрзалізниці», а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.

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