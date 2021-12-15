Віскі та кальян для правління. Аудитори виявили мільярдні порушення на «Укрзалізниці»

Голова Держаудитслужби: «Мені цікаво, як можна провести віскі та кальян під виконання своїх обов’язків?»

Державна аудиторська служба «Укрзалізниці» під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн, а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс.

«Коли були зафіксовані витрати на корпоративні картки членів наглядової ради у розмірі 15 млн, почали казати, що нема в них цих карток. Але директор департаменту, що відповідає за господарську частину, витратив неправомірно цю суму на обслуговування правління. При цьому він мав надати окремий документ, в якому було б зазначено, що ці витрати були на виконання функціональних обов’язків. Але мені цікаво, як можна провести віскі та кальян під виконання своїх обов’язків? Тому, звісно, такого документа там не було», – розповів головний державний аудитор.

До того ж, за словами посадовця, «Укрзалізниця» не сплатила 750 млн грн дивідендів за 2019 рік, які були відтерміновані у зв'язку з пандемією коронавірусу. Після перевірки Державної аудиторської служби ця сума все ж була сплачена підприємством.

«До речі, це більше, ніж всі витрати на рік на нашу службу. На нас бюджет витрачає 650 млн, а ми повертаємо до нього мільярди. Тобто набагато більше даємо державі, ніж отримуємо від неї. Тому я не розумію, чому колись хтось приймав рішення про ліквідацію цієї служби», – підсумував Геннадій Пліс.

Нагадаємо, на думку гендиректора ПБГ «Ковальська» Сергія Пилипенка, через неефективність «Укрзалізниці» країна втрачає до 3% ВВП.