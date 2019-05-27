Разумков заявив, що дефолт - малоефективний для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Разумков нагадав, що Зеленський 28 травня зустрінеться з представниками МВФ, де будуть розставлені точки над «і»

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає, що Україна навряд чи піде шляхом оголошення дефолту. Таку думку він висловив на прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

«Якщо говорити про мою особисту суб'єктивну позицію, то вважаю, що у сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях і навряд чи України зможе ним піти», - сказав Разумков.

Водночас, він нагадав, що президент України Володимир Зеленський 28 травня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

«Завтра відбудеться зустріч президента з МВФ, де будуть розставлені точки над «і», - додав він. Коментуючи позицію олігарха Ігоря Коломойського щодо доцільності оголошення дефолту, Разумков нагадав, що в демократичних країнах кожен має право висловлювати свою позицію, це стосується і журналістів, і бізнесменів, і представників політичних сил.

Як повідомлялося, Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що у стосунках з міжнародними кредиторами Україна має наслідувати приклад Греції та Аргентини, й оголосити дефолт. Оскільки виплати за зовнішнім боргом сягнуть максимуму цього та наступного року, Коломойський підкреслив, що Україні нема чого боятися, якщо вона оголосить дефолт.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши справу за позовом Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

Чинний на той момент президент України Петро Порошенко заявив, що якщо «Приватбанк» повернуть Коломойському, це може спричинити дефолт і нову економічну кризу в Україні.