Гройсман заявляє, що дефолт поверне країну у «буремні» 90-ті



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Ми маємо взагалі мінімізувати борг, щоб він не мав серйозного навантаження на бюджет країни, - Гройсман

У разі оголошення в Україні дефолту, найпершими постраждають звичайні громадяни. На цьому наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в коментарі, що транслювався в ефірі низки телеканалів, повідомляє Укрінформ.

«Ми маємо тримати у світі добру репутацію, що ми є відповідальною країною, яка цінує та поважає свої зобов’язання. Це головне. І наступне, дефолт — це глобальна криза. Знаєте, це 90-ті роки. І я вважаю, що для українців криз уже достатньо. Від будь-яких дефолтів, що несуть за собою серйозні дуже наслідки, у першу чергу, постраждають українські рядові громадяни», - сказав Гройсман.

При цьому зазначив він, мільйонери не збідніють занадто, в то час як громадяни опиняться на межі виживання. Аби такого не сталося, вважає прем'єр, влада має працювати над посиленням економіки. Гройсман переконаний, що та стратегія, яку обрав уряд, є виправданою.

«За цей період державний борг крани зменшився з 80% валового продукту до 59%. Стратегія полягає в тому, що ми маємо взагалі мінімізувати борг, щоб він не мав серйозного навантаження на бюджет країни», - додав глава уряду.

Як повідомлялося, олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що у стосунках з міжнародними кредиторами Україна має наслідувати приклад Греції та Аргентини, й оголосити дефолт. Оскільки виплати за зовнішнім боргом досягнуть максимуму цього та наступного року, Коломойський підкреслив, що Україні нема чого боятися, якщо вона оголосить дефолт.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши справу за позовом Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

Чинний на той момент президент України Петро Порошенко заявив, що якщо ПриватБанк повернуть Коломойському, це може спричинити дефолт і нову економічну кризу в Україні.