Дефолт України: реальний сценарій чи блеф Ігоря Коломойського?

Ігор Коломойський

Інколи блеф перетворюється на реальний сценарій

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На днях известный украинский бизнесмен или олигарх (как их отличить в нашей реальности точно никто не знает) Игорь Коломойский сделал сенсационное заявление в интервью Financial Times. Он предположил, что Украина должна объявить дефолт и отказаться выплачивать долги МВФ и другим международным финансовым структурам. В качестве примера Коломойский привел Грецию. Заявление вызвало настоящую бурю в украинских СМИ и соцсетях. Эксперты всерьез обсуждают риски такого сценария. Но, судя по всему, это просто игра Игоря Валериевича. Большой блеф исключительно для решения собственных проблем. Да, в наших условиях даже шахматисты могут блефовать.

Ссылаясь на пример Греции, Коломойский практически не лукавил. Пример действительно очень убедительный. Экономика страны, входящей в Евросоюз, падала на протяжении нескольких лет, мировой кризис 2008 года ударил по Греции сильнее, чем по другим, доходы от туризма падали, а социальные обязательства государства перед гражданами были непосильными. На 2011 год госдолг Греции составлял около 350 млрд евро, или 160% ВВП страны. Правительство пригрозило не только дефолтом, но и выходом из Еврозоны. После долгих переговоров часть долга реструктуризировали, а 100 миллиардов евро просто списали.

В качестве примера можно было вспомнить и Аргентину, которая реструктуризировала внешний долг с дисконтом в 70%, списав 65 млрд долларов. Но инвесторы продолжают судиться и фактически держат страну за горло, продолжая угрожать банкротством. Да и с Грецией все не так просто. Спасая члена Евросоюза, финансовые структуры в первую очередь беспокоились о себе. Потому что большой обвал Греции бил по всей зоне евро и мог вызвать «эффект домино», вызвав неконтролируемую волну кризиса в Евросоюзе. Украина не настолько связана с ЕС, чтобы нас спасали ценой 100 миллиардов.

В принципе, сценарий дефолта в Украине был вполне реален все последние пять лет. Вооруженная агрессия РФ привела к потере части территорий и падению ВВП, для украинских товаров был закрыт российский рынок, Кремль перекрыл Украине транзит со странами Азии, а война всегда поглощает ресурсы со страшной скоростью. И несколько раз мы приближались к грани, отделяющей экономику от дефолта, на минимальное расстояние. Удержались. Правительства Яценюка и Гройсмана считают это одним из важнейших достижений – не дали Украине сорваться в дефолт. Зря старались? Вовсе нет.

Казалось бы, что плохого в списании долгов? Плохо то, что больше никто в обозримой перспективе не даст ни цента. А у нас, кстати, отрицательный торговый баланс. Инвесторы не идут – слишком рискованно. Включать печатный станок, генерируя ежемесячную гиперинфляцию? Купоны в девяностых еще не забыли? Вспомним. Вклады и депозиты могут арестовать на неопределенный срок. Валютные вклады принудительно конвертировать по установленному государством курсу. По матрасам тоже, кстати, можно пошарить. Ну и санкции возможны любые.

Если кто-то думает, что можно так просто встретиться с людьми, которым ты должен пару десятков миллиардов долларов, сказать «Извините, все плохо, я не будут отдавать долг», а они ответят «Ну, хорошо, забыли», то это большая ошибка. Капитализм — это вообще среда обитания акул, а уж финансово-кредитными операциями занимаются самые зубастые. Так что все будет не так гладко, а очень и очень болезненно. Но вернемся к блефу Игоря Валерьевича. Вам не показалось странным, что такое громкое заявление украинский олигарх озвучил не отечественным СМИ, а именно влиятельной на Западе Financial Times? Если показалось, то с интуицией у вас все в порядке. Он не нам этот сигнал передает, а именно Западу. Приглашение к переговорам, и ничего другого.

Понятно, что по всем приведенным выше причинам Украина не откажется платить долги. Пока есть собственность в виде земли госрезерва, госпредприятий, Нафтогаза и ГТС – нас заставят расплатиться. И Коломойский это прекрасно понимает. С другой стороны – он влиятельный украинский олигарх, давний партнер действующего президента и Запад это тоже понимает. То есть в критической ситуации Коломойский может пойти на самый жесткий сценарий – если ему лично терять будет нечего. И тут ключевой момент – расследование ФБР против Игоря Коломойского и последние негативные заявления в его адрес адвоката Трампа господина Джулиани. Риск дефолта Украины с одной стороны и проблемы Игоря Валерьевича с американским политикумом и правоохранителями с другой – отличное поле для переговоров. Есть о чем поторговаться уже не в формате просьб, а в условиях взаимных уступок. И это первая главная выгода от громкого заявления. Но не единственная.

Если из этого блефа ничего не получится, Коломойский останется для США нежелательной фигурой, а в самом крайнем случае попадет в руки американского правосудия – это заявление можно будет использовать в качестве политической версии. И лояльные к нему СМИ будут постоянно доносить, что Игорь Валерьевич жертва. И страдает вовсе не за грехи в бизнесе, а за попытку снять с украинцев непосильное долговое ярмо. Он хотел защитить нас от финансовых стервятников, за что его и наказали. Многие поверят. Популярность взлетит до небес, и позже это можно будет конвертировать во вполне реальные политические и финансовые дивиденды. Он все-таки хорошо играет в шахматы, и этот ход в любом случае приносит выгоду.

Есть еще один факт, в качестве информации к размышлению. Дефолт и финансовый кризис в стране не только приводят к бегству инвесторов и капитала. Собственность, в том числе и государственная, в этот период дешевеет в разы или десятки раз. И умные люди со свободными средствами и поддержкой власти могут за короткий период обогатиться просто сказочно. Купить по дешевке все, что можно. И поделиться с друзьями, которые тоже не останутся в долгу. Игорь Валерьевич умный человек. И на Западе тоже хватает умных людей с деньгами. Тоже, кстати, повод для серьезных переговоров. И в какой-то момент блеф может превратиться в реальный сценарий.

Джерело: dengi.informator.ua

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