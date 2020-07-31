Реформа залізниці дає можливість поглибити інтеграцію з Європою, - Сінклер



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«Європейська» реформа передбачає розділення існуючої вертикально інтегрованої залізничної монополії на окремі компанії»

«Укрзалізницю» потрібно реформувати за європейською моделлю, що сприятиме подальшій інтеграції України з ЄС. Про це написав американський транспортний експерт Джефферсон Сінклер в своїй колонці на VoxUkraine.

«Українська залізнична система гостро потребує масштабних реформ. Зараз шокова терапія є поганим рішенням: потрібен широкий політичний консенсус. Для забезпечення мінімізації потенційних політичних перешкод та подальшої інтеграції економіки України та ЄС, найкращим рішенням мені видається «європейський» метод реформи», - написав Сінклер.

За його словами, «європейська» реформа передбачає розділення існуючої вертикально інтегрованої залізничної монополії на окремі компанії. Зокрема, єдина державна компанія, яка має монополію на інфраструктуру та експлуатацію поїздів, поділяється на компанію, яка продовжує бути інфраструктурною монополією, і принаймні одну компанію, що експлуатує поїзди (залізничний перевізник), яка повинна конкурувати з іншими приватними перевізниками.

«По всій Європі як інфраструктурна компанія, так і перевізники, як правило, мають спільну державну материнську компанію», - написав Сінклер.

Він також зазначив, що позитивом буде скасування перехресних субсидій в українській залізниці, а також усунення монополії компанії на тягу. Та наголосив: для успішного реформування необхідно вирішити ще два ключових питання – інфраструктури та інвестицій в УЗ.

«Перша є ключовою для економічного успіху реформ; другі необхідні для забезпечення плавного переходу до нової моделі та для яскравого майбутнього УЗ», - зазначив Сінклер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи «Укрзалізниці» повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.