Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб



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Безвізовий режим вводиться для туристів з Китаю на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року

Президент Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою. Таке рішення глави держави привернуло увагу жартівників з мережі.

Варто зазначити, що безвізовий режим для китайських туристів вводиться на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Указ підписаний з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму, зазначили в Офісі президента.

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.