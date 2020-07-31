  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб

    • Розсилка
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб

    Безвізовий режим вводиться для туристів з Китаю на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року

    Президент Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою. Таке рішення глави держави привернуло увагу жартівників з мережі.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб
    Соцмережі жартують з введення Зеленським безвізового режиму для Китаю. Добірка фотожаб

    Варто зазначити, що безвізовий режим для китайських туристів вводиться на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

    Указ підписаний з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму, зазначили в Офісі президента. 

    Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, 22 липня Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.

    безвізовий режим Китай Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ