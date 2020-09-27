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    Економіка та фінанси

    Рекорд української енергетики. У серпні частка відновлюваної енергії досягла 16,6%

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    За підсумками 8 місяців 2020 року Україна виробила 13,3% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року - Рекорд української енергетики. У серпні частка відновлюваної енергії досягла 16,6%
    За підсумками 8 місяців 2020 року Україна виробила 13,3% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року

    За підсумком 8 місяців 2020 року Україна виробила 13,3% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.

    Україна в серпні 2020 року збільшила виробництво екологічної та відновлюваної електроенергії (з відновлюваних джерел) до 16,6% у порівнянні з 9,4% в серпні 2019 року.
    Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.
    Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:
    – відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року);
    – гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 5,9% (+1,7 п.п.);
    – атомні електростанції – 52,1% (+2,2 п.п.);
    – теплові електростанції – 30% (-9,2 п.п.);
    – інші – 1,4% (-0,1 п.п.).
    За підсумком 8 місяців 2020 року Україна виробила 13,3% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.
    Нагадаємо, все ядерне паливо Україна закуповує у російської компанії ТВЕЛ і американської Westinghouse. У свою чергу, виробництво електроенергії з вугілля створює багато шкідливих викидів, що погіршує ситуацію в екології.
    Країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду.
    енергетика Міненерго альтернативна енергетика
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