Зеленський затвердив заходи щодо стабілізації ситуації у сфері енергетики
Указ президента зобов'язує Кабмін внести в Раду законопроєкти про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС
Президент підписав указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальший розвиток ядерної енергетики»
Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальший розвиток ядерної енергетики».
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Тепер Кабмін у двомісячний термін повинен внести на розгляд Ради законопроєкти про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків.
Також Кабмін зобов'язаний розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках реалізації Енергетичної стратегії на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
Згідно з указом, уряд має забезпечити вдосконалення управління держпідприємством «Енергоатом», зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації підприємства і невідкладно опрацювати питання про передачу функцій з управління підприємством Кабміну.
Також уряд повинен вжити заходи, спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками електроенергії державного сектора економіки внаслідок виконання ними своїх обов'язків.
До слова, Україна і Румунія створять спільну робочу групу з питань енергетики.