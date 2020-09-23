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    Економіка та фінанси

    Зеленський затвердив заходи щодо стабілізації ситуації у сфері енергетики

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    <p>Указ президента зобов'язує Кабмін внести в Раду законопроєкти про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС</p> - Зеленський затвердив заходи щодо стабілізації ситуації у сфері енергетики

    Указ президента зобов'язує Кабмін внести в Раду законопроєкти про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС

    Президент підписав указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальший розвиток ядерної енергетики»

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальший розвиток ядерної енергетики».

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Тепер Кабмін у двомісячний термін повинен внести на розгляд Ради законопроєкти про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків.

    Також Кабмін зобов'язаний розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках реалізації Енергетичної стратегії на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

    Згідно з указом, уряд має забезпечити вдосконалення управління держпідприємством «Енергоатом», зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації підприємства і невідкладно опрацювати питання про передачу функцій з управління підприємством Кабміну.

    Також уряд повинен вжити заходи, спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками електроенергії державного сектора економіки внаслідок виконання ними своїх обов'язків.

    До слова, Україна і Румунія створять спільну робочу групу з питань енергетики.

    Кабмін енергетика Хмельницька АЕС АЕС Володимир Зеленський президент уряд безпека
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