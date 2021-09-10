Ремонтна кампанія на ТЕС іде за планом, – «Укренерго»
«Ремонтна кампанія на блоках АЕС виконується за графіком і АЕС будуть готові до зими», – головний диспетчер «Укренерго»
Ремонтна кампанія на теплових електростанціях йде за графіком, ТЕС будуть повністю готові до роботи в осінньо-зимовий період.
Про це заявив головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.
«Теплова генерація буде готова по-максимуму: ремонти виконуються. Цього року до ОЗП мало бути виконано 52 ремонти теплових енергоблоків. На поточний момент уже 28 енергоблоків відремонтовано. 14 енергоблоків знаходяться в ремонті та залишиться зовсім небагато, щоб забезпечити можливість роботи всіх енергоблоків у осінньо-зимовий період», – повідомив Зайченко під час виступу на форумі Еnergy club.
Він також зазначив, що ремонтна кампанія на блоках АЕС, на відміну від попереднього року, також виконується за графіком і АЕС будуть готові до зими.
Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.
Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону та низьких запасів вугілля.
У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.