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    Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на фоні потепління, – Оператор ринку

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    Ціни на електроенергію упали до мінімуму з липня 2021 року - Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на фоні потепління, – Оператор ринку
    Ціни на електроенергію упали до мінімуму з липня 2021 року

    На 10 вересня ціна буде на 16% нижчою собівартості виробництва електроенергії

    Ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» РДН на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на фоні незначного потепління.

    Про це свідчать дані державного підприємства «Оператор Ринку».

    Ціни упали до мінімуму з липня 2021 року.

    На 10 вересня ціна на 16% буде нижче собівартості виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії «Центренерго» складає 2,1 грн/кВт.год.

    Раніше члени дирекції «Центренерго» Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий лише при ціні на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.час.

    Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

    Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

    У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

    Теги: ТЕС вугілля імпорт електроенергія Центренерго
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    Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на фоні потепління, – Оператор ринку