Ціни на електроенергію обвалилися на 21% на фоні потепління, – Оператор ринку

Ціни на електроенергію упали до мінімуму з липня 2021 року

На 10 вересня ціна буде на 16% нижчою собівартості виробництва електроенергії

Ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» РДН на 10 вересня обвалилися на 21% до 1,77 грн/кВт.год на фоні незначного потепління.

Про це свідчать дані державного підприємства «Оператор Ринку».

Ціни упали до мінімуму з липня 2021 року.

На 10 вересня ціна на 16% буде нижче собівартості виробництва електроенергії, яка за даними держкомпанії «Центренерго» складає 2,1 грн/кВт.год.

Раніше члени дирекції «Центренерго» Володимир Галущак повідомив, що імпорт вугілля для проходження опалювального сезону можливий лише при ціні на електроенергію не нижче 2,1 грн/кВт.час.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.