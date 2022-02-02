Ринок меду встановив рекорд

Вперше за останні 10 років українці з’їли більше солодкого продукту, ніж продали за кордон

У 2021 року з України експортували 57,5 тис. тонн меду, що майже на третину менше, ніж у 2020 році. Водночас, у 2021 році внутрішнє споживання меду в Україні збільшилося до 60 тис. тонн, вперше за останні 10 років перевищивши обсяги експорту. Про це розповів Валерій Курейко, пасічник та співвласник торгової марки «Знатний Мед», передає пресслужба компанії.

«Серед основних факторів, що вплинули на скорочення експорту, можна назвати збільшення попиту в Україні в умовах пандемії та підвищення роздрібних цін на мед, що стимулювало багатьох бджолярів продавати свою продукцію на внутрішньому ринку. Головними чинниками, які вплинули на зростання внутрішнього споживання, є розвиток інтернет-торгівлі», – коментує пасічник.

За його словами, усі попередні роки в Україні головним каналом був оптовий продаж меду-сирцю у 200-літрових бочках за кордон. Вважалося, що українцям дістаються «крихітки зі столу», фальсифікат чи мед низької якості.

Минулого року ситуація кардинально змінилася, чому сприяло не лише збільшення попиту під час пандемії, а й розвиток інтернет-торгівлі.

«Такі великі майданчики як prom.ua, rozetka.ua, olx.ua та інші маркетплейси відіграють ключову роль, надаючи можливість широкому колу споживачів купувати натуральний мед у будь-якій тарі – від скляної баночки 100 мл до пластикового відра 10 л та більше. Не менш важливу роль у комунікації між бджолярами та покупцями відіграють поштові оператори/ Найчастіше товар можна отримати протягом доби, а завдяки численним акціям навіть безкоштовно», – пояснює Курейко.

Отож можливість замовити мед через Інтернет цілий рік у будь-який час доби та отримати його поштою в будь-якому куточку України призвела до суттєвого зростання продажів цього продукту. Інтернет-торгівлею займаються не менше 10 тис. пасічників.

Нагадаємо, стало відомо, які країни споживають найбільше українського меду.

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