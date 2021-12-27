На Кіровоградщині пасічники роблять унікальний мед-глінтвейн
Кочова пасіка збирає сировину для різних видів солодкого продукту
Родина Кудрів із міста Мала Виска, що на Кіровоградщині, займається бджолярством декілька поколінь. Мистецтво роботи з кочовими пасіками передається від батька до сина. Тож назвали бренд на честь байки українського філософа Григорія Сковороди – «Бджола і Ше». Про це пише «Шо там».
Мед має своїх фанатів по всій країні. Українці розкуповують на виставках та замовляють через мережу смаколики. А ще вони роблять такі цікаві штуки, як гарбузовий і лавандовий крем-мед.
«Частина пасіки лишається протягом року в лісі, а більшість кочує за збором акацієвого, липового і квіткового меду», – говорить Ірина Кудря, ґаздиня пасіки.
Наприклад, акацієвий мед збирають за 200 км від дому. За ним прямують аж до Кременчуцького водосховища.
Крім цього, родина готує і крем-мед «Глінтвейн».