  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Кіровоградщині пасічники роблять унікальний мед-глінтвейн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мед має своїх фанатів по всій країні - На Кіровоградщині пасічники роблять унікальний мед-глінтвейн
    Мед має своїх фанатів по всій країні
    фото з відкритих джерел

    Кочова пасіка збирає сировину для різних видів солодкого продукту

    Родина Кудрів із міста Мала Виска, що на Кіровоградщині, займається бджолярством декілька поколінь. Мистецтво роботи з кочовими пасіками передається від батька до сина. Тож назвали бренд на честь байки українського філософа Григорія Сковороди – «Бджола і Ше». Про це пише «Шо там».

    Мед має своїх фанатів по всій країні. Українці розкуповують на виставках та замовляють через мережу смаколики. А ще вони роблять такі цікаві штуки, як гарбузовий і лавандовий крем-мед.

    «Частина пасіки лишається протягом року в лісі, а більшість кочує за збором акацієвого, липового і квіткового меду», – говорить Ірина Кудря, ґаздиня пасіки.

    Наприклад, акацієвий мед збирають за 200 км від дому. За ним прямують аж до Кременчуцького водосховища.

    Крім цього, родина готує і крем-мед «Глінтвейн».

    Читайте також:
    Теги: продукти їжа українці Кіровоградщина мед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Кіровоградщині пасічники роблять унікальний мед-глінтвейн