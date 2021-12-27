На Кіровоградщині пасічники роблять унікальний мед-глінтвейн

Мед має своїх фанатів по всій країні

Кочова пасіка збирає сировину для різних видів солодкого продукту

Родина Кудрів із міста Мала Виска, що на Кіровоградщині, займається бджолярством декілька поколінь. Мистецтво роботи з кочовими пасіками передається від батька до сина. Тож назвали бренд на честь байки українського філософа Григорія Сковороди – «Бджола і Ше». Про це пише «Шо там».

Мед має своїх фанатів по всій країні. Українці розкуповують на виставках та замовляють через мережу смаколики. А ще вони роблять такі цікаві штуки, як гарбузовий і лавандовий крем-мед.

«Частина пасіки лишається протягом року в лісі, а більшість кочує за збором акацієвого, липового і квіткового меду», – говорить Ірина Кудря, ґаздиня пасіки.

Наприклад, акацієвий мед збирають за 200 км від дому. За ним прямують аж до Кременчуцького водосховища.

Крім цього, родина готує і крем-мед «Глінтвейн».

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