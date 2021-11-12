Чому подорожчала продукція бджільництва та коли ціна стабілізується: думка експерта

Мед подорожчав на 15-25%

Протягом останнього року ціна на мед в Україні піднялася майже на третину. З чим це пов’язано, розповіли в сюжеті «Сніданку з 1+1».

Залежно від виду, мед в Україні протягом року подорожчав на 15-25 %. На ринку середня ціна – 100 гривень за пів літра.

Здорожчання меду підтверджує пасічник із Запоріжжя Андрій Лебідь. Серед причин називає збільшення попиту на український продукт за кордоном і подорожчання ресурсів, що потрібні на його виготовлення.

«Щонайменше всі ресурси для видобування цього меду здорожчали удвічі», – каже він.

Зростання ціни на мед відповідає загальному здорожчанню продуктового кошика українця, пояснює економіст Олег Пендзин.

«Маємо розуміти, що витрати на людську працю, на енергоносії, витрати на обслуговування пасік однозначно також збільшилися протягом останнього часу. Загальні тенденції зростання цін зачепили і цей ринок також», – пояснив фахівець.

За його словами, порівняно з медом, який не є соціально значущим продуктом харчування, значно більше в Україні подорожчав цукор – на 85%.

Через подорожчання енергоносіїв і збільшення з першого грудня мінімальної заробітної плати в Україні, ціни на продукти можуть поступово йти вгору й далі, каже економічний експерт. Натомість пасічники заспокоюють: вартість меду триматиметься на такому ж рівні принаймні до весни.

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