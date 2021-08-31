В Україні масово фальсифікують мед: що робити споживачеві

У супермаркетах ризик придбати небезпечний продукт все ж нижчий, його основні показники будуть збережені, наголосила Олена Сидоренко

«Встановити, чи мед фальсифікований, можна лише лабораторним шляхом»

Мед, який вітчизняні виробники виробляють на експорт, відповідає дуже жорстким вимогам ЄС. Натомість внутрішній ринок переповнений фальсифікатом, адже контроль за якістю цього продукту майже відсутній. Про це у коментарі «Обозревателю» розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

«У нас не вистачає контролю за медом. Нормального продукту зараз дуже мало», – наголосила вона.

Олена Сидоренко розповіла, як саме недобросовісні виробники фальсифікують мед.

«Мед може бути розігрітий. При нагріванні вище 40 градусів у ньому утворюється небезпечна речовина, можуть міститися деякі токсичні речовини, заборонені у ЄС. У мед також можуть додавати цукор, вапно, крохмаль, інші згущувачі або змішувати мед з цукром», – попередила фахівець.

Вона наголосила: фальсифікований мед можна придбати не тільки на ринках, а й у мережах супермаркетів, де «дуже часто продають мед з додаванням цукру».

«Щоправда, в супермаркетах ризик придбати небезпечний продукт все ж нижчий, його основні показники будуть збережені», – підкреслила Олена Сидоренко.

З її слів, звичайний покупець навряд чи зможе відрізнити фальсифікований мед від натурального, оскільки якість продукту можна встановити лише лабораторним шляхом.

«Тому купуйте мед тільки там, де можна бути впевненим у його якості. Наприклад, у бджолярів з давніми традиціями. І пам’ятайте – якісний мед дешевим не буває», – підсумувала експертка.

До слова, цього року через погодні умови збір акацієвого меду в Україні скоротився майже на 40%, липового – майже на 50%, соняшникового – на 30%. Це стало причиною різкого подорожчання продукту.

Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

Нагадаємо, в Україні ціни на рослинну олію і цукор за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні 2020 року.

Експерти вважають, що в ситуацію зі споживчими цінами має втрутитися Антимонопольний комітет, адже в Україні окремі продукти коштують набагато дорожче, ніж у Європі.