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    У Чилі пасічники «нацькували» бджіл на поліцію (відео)

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    Фермери стурбовані посухою й вимагають підвищити ціни на мед - У Чилі пасічники «нацькували» бджіл на поліцію (відео)
    Фермери стурбовані посухою й вимагають підвищити ціни на мед
    фото: скріншот із відео

    Бджоли покусали правоохоронців, які хотіли розігнати мітинг

    У Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, проте їх покусали бджоли. Після інциденту сімох правоохоронців доставили до місцевої лікарні, а чотирьох бджолярів затримали. Про це інформує SBS News.

    Минулого вівторка перед президентським палацом у Сантьяго пасічники встановили близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 тис. бджіл. Пасічники стурбовані великою посухою в країні й вимагають підвищити ціни на мед або надати субсидії виробникам меду.

    Також протестувальники попросили зустрітися з президентом Себастьяном Піньєрою.

    Один із пасічників розповів журналістам, що цією акцією протесту вони хотіли донести те, що «якщо бджоли загинуть, життя не буде».

    Представник міністерства сільського господарства в регіоні Сантьяго сказав, що уряд стурбований впливом посухи на бджіл. За його словами, вони вже надають допомогу 20 громадам, які мають серйозний дефіцит води.

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    Теги: ціни уряд Чилі бджоли мед
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    У Чилі пасічники «нацькували» бджіл на поліцію (відео)