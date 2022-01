У Чилі пасічники «нацькували» бджіл на поліцію (відео)

У Чилі поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, проте їх покусали бджоли. Після інциденту сімох правоохоронців доставили до місцевої лікарні, а чотирьох бджолярів затримали. Про це інформує SBS News.

Минулого вівторка перед президентським палацом у Сантьяго пасічники встановили близько 60 вуликів, у яких було приблизно 10 тис. бджіл. Пасічники стурбовані великою посухою в країні й вимагають підвищити ціни на мед або надати субсидії виробникам меду.

Також протестувальники попросили зустрітися з президентом Себастьяном Піньєрою.

Один із пасічників розповів журналістам, що цією акцією протесту вони хотіли донести те, що «якщо бджоли загинуть, життя не буде».

