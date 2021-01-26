Рішення ВАКС щодо закриття «Роттердам+» покладе край всім спекуляціям, – ексгенпрокурор

21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу генерального прокурора та Вищого антикорупційного суду стосовно закриття справи «Роттердам+» є остаточним, безповоротним і має покласти край всім спекуляціям щодо цієї справи.

Про це заявив ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун.

«Можна говорити що завгодно, будь-які думки висловлювати, але висловлювання повинні закінчитися там, де є рішення відповідального за це прокурора. А як мені відомо, там особисто генеральний прокурор приймав рішення з цього питання. Генеральний прокурор, коли приймає рішення, то він відповідає за це рішення. І друге – підтвердили це рішення у ВАКС. Тому, знаєте, я за процес і за правду», – заявив Святослав Піскун в ефірі телеканалу «Україна 24».

Ексгенпрокурор наголосив, що рішення САП про повторне закриття справи «Роттердам+» було більш ніж очікуваним і логічним.

«До цього все рухалось, починаючи з 27 серпня 2020 року. Тоді було винесено перше рішення, яке декілька раз було підтримано і антикорупційним прокурором, і Вищим антикорупційним судом», – додав Святослав Піскун.

Нагадаємо, 21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину. Відповідне рішення раніше було підтверджено Офісом генерального прокурора, Вищим антикорупційним судом і Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

Розслідування тривало майже 4 роки і слідство не встановило збитки від дії формули. Понад 10 українських та міжнародних експертиз підтвердили, що формула була законною і обґрунтованою.