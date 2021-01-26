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    Економіка та фінанси

    Рішення ВАКС щодо закриття «Роттердам+» покладе край всім спекуляціям, – ексгенпрокурор

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    Розслідування справи &laquo;Роттердам+&raquo; тривало майже 4 роки - Рішення ВАКС щодо закриття «Роттердам+» покладе край всім спекуляціям, – ексгенпрокурор
    Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 4 роки

    21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину

    Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу генерального прокурора та Вищого антикорупційного суду стосовно закриття справи «Роттердам+» є остаточним, безповоротним і має покласти край всім спекуляціям щодо цієї справи.

    Про це заявив ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун.

    «Можна говорити що завгодно, будь-які думки висловлювати, але висловлювання повинні закінчитися там, де є рішення відповідального за це прокурора. А як мені відомо, там особисто генеральний прокурор приймав рішення з цього питання. Генеральний прокурор, коли приймає рішення, то він відповідає за це рішення. І друге – підтвердили це рішення у ВАКС. Тому, знаєте, я за процес і за правду», – заявив Святослав Піскун в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Ексгенпрокурор наголосив, що рішення САП про повторне закриття справи «Роттердам+» було більш ніж очікуваним і логічним.

    «До цього все рухалось, починаючи з 27 серпня 2020 року. Тоді було винесено перше рішення, яке декілька раз було підтримано і антикорупційним прокурором, і Вищим антикорупційним судом», – додав Святослав Піскун.

    Нагадаємо, 21 січня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура остаточно закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину. Відповідне рішення раніше було підтверджено Офісом генерального прокурора, Вищим антикорупційним судом і Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

    Розслідування тривало майже 4 роки і слідство не встановило збитки від дії формули. Понад 10 українських та міжнародних експертиз підтвердили, що формула була законною і обґрунтованою.

    Теги: прокуратура корупція в Україні САП Роттердам+
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