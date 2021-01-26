Глава «Енергоатома» воює з «зеленою» енергетикою і підігрує інтересам Росії, – нардеп

«Використовуючи спекуляції щодо «дешевої електроенергії АЕС», Котін погіршує фінансовий стан «Енергоатому», – сказала Буймістер

Президент держкомпанії «Енергоатом» відмовляється від державної підтримки в обсязі 7,3 мільярди гривень і при цьому хоче забрати кошти, які призначені для виплати боргів зеленій енергетиці, що свідчить про підігрування енергетичним та політичним інтересам Росії, якій не вигідний розвиток зеленої енергетики в Україні.

Про це у Facebook написала народна депутатка фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер, коментуючи ситуацію, коли від імені трудового колективу т.в.о. президента Петро Котін назвав дії народних депутатів щодо вирішення кризи неплатежів на ринку електроенергії «грою в наперстки».

«Подібні коментарі на адресу вищого законотворчого органу країни є неприпустимими. По-друге, такою публічною позицією, так само, як і продажем за демпінговими цінами електроенергії сумнівним трейдерам, сам пан Котін підтверджує, що діє в інтересах головного олігархічного рейдера країни. Та на цьому погані новини не закінчуються. Лобіюючи проти зеленої енергетики «Енергоатом» фактично грає на руку країні-агресору», – сказала Буймістер.

Вона уточнила, що саме Росія визнала розвиток ВДЕ у сусідніх країнах однією з основних загроз своїй енергетичній безпеці.

«Позиція пана Котіна лише підтверджує те, що йому не потрібні гроші. Його мета – забрати кошти у «зеленої» енергетики. Тому така різка реакція керівництва «Енергоатому» вже дуже схожа на виконання замовлення Кремля. Тут немає жодної державницької позиції, а лише підігрування інтересам феросплавного олігарха та країні-агресору», – додала Буймістер.

Також вона повідомила, що використовуючи спекуляції щодо «дешевої електроенергії АЕС», пан Котін фактично сам погіршує фінансовий стан «Енергоатому», адже не можна продавати електроенергію атомних станцій за нижчою ціною, ніж вона реально коштує.

«Так економіка не працює! А сьогодні ні тариф, ні фінплан «Енергоатому» не враховує багатомільярдні витрати держави на збереження століттями (!!!) ядерного палива та дуже дороге виведення енергоблоків з експлуатації. Подібними заявами та своїми діями на ринку, керівник «Енергоатому» діє проти свого колективу та українців. Він банально заганяє компанію в борги та підставляє Прем’єр-міністра з обох боків», – зазначила нардеп.

Вона нагадала, що нардепи зареєстрували для «Енергоатому» законопроект про випуск ОВДП на 7,3 млрд гривень. Щоб компанія отримала гроші за рахунок одного джерела, а зелена енергетика за рахунок іншого – тобто кредитів держбанків.

«Це могло зняти проблему з питання денного. Та Петру Котіну це не потрібно. Потрібне лише подальше розкачування ситуації та продовження конфронтації. Адже «призначити винного» у особі зеленої енергетики значно легше, ніж приборкати власні корупційні апетити. Тому рекомендую Вам, Денис Щмигаль, бути дуже обережним з «троянським конем», який запустили в Кабмін. Закликаю уряд якнайшвидше відреагувати на цю ситуацію і навести порядок в «Енергоатомі», – підсумувала Буймістер

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.