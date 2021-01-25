На Луганщині заочно судитимуть «донських козаків», які викрадали людей і примушували їх копати траншеї

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами Збройних сил України

Бойовики протягом квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох жителів на той час окупованого міста Лисичанська

У Луганській області заочно судитимуть учасників організованої злочинної групи, які викрадали людей та змушували будувати захисні споруди для окупаційних військ. Про це повідомляє пресслужбу прокуратури Луганської області.

«Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі обвинувачені перебувають у розшуку», ‒ йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2014 року житель міста Лисичанська, перебуваючи у складі «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова», організував та очолив злочинне угруповання з метою викрадення людей, незаконного позбавлення волі та використання їхньої праці.

Зазначається, що учасники організованої злочинної групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами «комендантського часу» та з інших причин упродовж квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох жителів на той час окупованого міста Лисичанська.

Вони насильно утримували потерпілих під озброєною охороною у приміщеннях міського відділу СБУ в Луганській області, міського військового комісаріату та склозаводу «Пролетарій».

Громадян примушували копати окопи та траншеї, будувати фортифікаційні споруди, складати захисні барикади у напрямку міста Гірське, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами Збройних сил України.

Під час досудового розслідування і обшуків за місцями проживання учасників групи виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу та нітрату амонію вагою близько 210 кг, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси тощо.