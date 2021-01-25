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    Як обдурити банк на 11 млн грн: вінничанину загрожує суд за велике шахрайство

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    Вінничанин намагався обікрасти банк - Як обдурити банк на 11 млн грн: вінничанину загрожує суд за велике шахрайство
    Вінничанин намагався обікрасти банк
    Фото з відкритих джерел

    Афериста можуть посадити на 12 років з конфіскацією майна

    Київська місцева прокуратура №5 звинуватила 41-річного вінничанина в обмані банку і незаконному привласненні 11,5 млн грн. Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік розробив і реалізував шахрайську схему кредитування бізнесу.

    Схема полягала у поетапному створенні товариств для отримання від банку кредитів і надалі, шляхом банкрутства, укладення таких кредитних договорів для реструктуризації попередніх. Шахрай здійснював аферу шість років.

    «Не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, зловмисник протягом 2011-2016 років вивів з рахунків підконтрольних товариств близько 11,5 млн гривень і розпорядився ними на свій розсуд», – заявили у прокуратурі.

    Прокуратура звинуватила чоловіка у шахрайстві, зловживанні повноваженнями і службовій підробці. За скоєний злочин аферисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, що шахрай за допомогою «вірусу» обікрав українців на 1 млн.

    Теги: прокуратура суд шахрайство Вінниця чоловік злочин
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