Як обдурити банк на 11 млн грн: вінничанину загрожує суд за велике шахрайство

Афериста можуть посадити на 12 років з конфіскацією майна

Київська місцева прокуратура №5 звинуватила 41-річного вінничанина в обмані банку і незаконному привласненні 11,5 млн грн. Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік розробив і реалізував шахрайську схему кредитування бізнесу.

Схема полягала у поетапному створенні товариств для отримання від банку кредитів і надалі, шляхом банкрутства, укладення таких кредитних договорів для реструктуризації попередніх. Шахрай здійснював аферу шість років.

«Не маючи на меті виконання взятих на себе зобов'язань, зловмисник протягом 2011-2016 років вивів з рахунків підконтрольних товариств близько 11,5 млн гривень і розпорядився ними на свій розсуд», – заявили у прокуратурі.

Прокуратура звинуватила чоловіка у шахрайстві, зловживанні повноваженнями і службовій підробці. За скоєний злочин аферисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що шахрай за допомогою «вірусу» обікрав українців на 1 млн.