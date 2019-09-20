РНБО не може бути розпорядником коштів – експерт



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РНБО - це не орган виконавчої влади, це дорадчий орган при президентові України

У бюджеті 2020 на Раду національної безпеки та оборони України виділено, окрім коштів на утримання апарату, ще додаткових 28 млрд гривень. Ці кошти, за словами міністра фінансів, будуть розподіляти. Але РНБО не може бути розпорядником грошей, адже це прямо суперечить чинному законодавству. Про це розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

На даний момент міністерство фінансів уряду Олексія Гончарука цьогорічний бюджет 2019 перенесли в бюджет 2020. «Тобто 207 млрд грн підуть прямо на сектор безпеки й оборони, 10 млрд грн – це державні гарантії по кредитам, 28 млрд грн йдуть в РНБО, окрім 177 млн грн, що виділяється на апарат РНБО. І ця графа з 28 млрд грн для РНБО викликала запитання», - дивується експерт.

Адже РНБО - це не орган виконавчої влади, це дорадчий орган при президентові України. «Якщо ми відкриємо закон про Раду національної безпеки та оборони, одна із перших статей визначає функціонал РНБО. Йдеться про три функції: дорадча, тобто розробка аналітичних, інформаційних матеріалів, координуюча, тобто засідання РНБО, які відбуваються, і в певних випадках контролююча функція. Контролююча функція полягає в тому, щоб контролювати, як виконуються укази президента, які видані на основі засідань РНБО. Є ще також певні функції, коли вводиться режим воєнного стану, особливий період. Але в законі немає, що на РНБО покладаються функції реалізації державної політики в сфері державної безпеки й оборони. Тому і виникає питання, що це за 28 млрд грн», - каже Бєлєсков.

Міністр фінансів не офіційно, а в коментарях у соцмережі пояснила, що ці кошти потім буде розподілено. Експерт висловив сумнів, що ЗСУ з цих коштів отримає бодай половину суми.

Переглянути запис прес-конференції:

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова 20 вересня у Верховній Раді заявила, що перед поданням проєкту державного бюджету на 2020 рік до другого читання буде проведено засідання Ради національної безпеки та оборони.