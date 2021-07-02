Робота за комп’ютером дозволяє взяти додаткову відпустку – Держпраці

Положення про додаткову відпустку поширюється на всіх працівників, які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер, незалежно від їхньої посади та виду монітору

Працівники, які сидять за моніторами комп'ютерів, можуть розраховувати на додаткові чотири дні відпустки на рік

Співробітники, які працюють за комп’ютерами та обчислювальними машинами, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до чотирьох днів.

«Відповідно до п. 58 підрозділу Інші види виробництв розділу XXII Загальні професії за всіма галузями господарства Списку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.11 97 р. №1290 (зі змінами), співробітники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів», – ідеться в повідомленні Державної служби України з питань праці.

Це положення поширюється на всіх працівників, які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер, незалежно від їхньої посади та виду монітору.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці не вимагається проведення атестації робочих місць за умовами праці.

У Держпраці вказують, що додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. Тобто зараховуються лише ті дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня.

«Затверджених рекомендацій та форми обліку робочого часу щодо роботи за комп’ютером не визначено, тому роботодавці це питання вирішують на власний розсуд, наприклад, за допомогою проведення хронометражу робочого часу кожного працівника, який має право на таку відпустку», – підсумували у відомстві.

Для розрахунку відпустки роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах особливого характеру праці.



