Вихідні та свята: скільки українці відпочиватимуть у липні

У липні буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні

Додаткових вихідних у цьому місяці не буде

В Україні для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у липні поточного року буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні. Додаткових вихідних у цьому місяці не буде.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.

Водночас у липні 2021 відзначаються такі свята:

1 липня - День архітектури України

1 липня - День державного реєстратора

2 липня - День податківця України

4 липня - День Військово-Морських сил України

4 липня - День судового експерта

6 липня - День військ ППО Збройних сил України

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

11 липня - День рибалки

11 липня - Всесвітній день народонаселення

12 липня - Всесвітній день бортпровідника

16 липня - День бухгалтера

18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели

25 липня - День Флоту України

25 липня День працівників торгівлі

28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня - День PR-фахівця

30 липня - День системного адміністратора

Зазначимо, в Україні робочими днями у 2021 році будуть 250 з 365 календарних днів. Всього в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

До слова, Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві працюватиме п’ять днів. Усі, хто бажає щепитися від коронавірусу, можуть це зробити з 30 червня до 4 липня.