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    Вихідні та свята: скільки українці відпочиватимуть у липні

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    У липні буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні&nbsp; - Вихідні та свята: скільки українці відпочиватимуть у липні
    У липні буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні 
    Фото з відкритих джерел

    Додаткових вихідних у цьому місяці не буде

    В Україні для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у липні поточного року буде дев'ять вихідних і 22 робочих дні. Додаткових вихідних у цьому місяці не буде.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.

    Водночас у липні 2021 відзначаються такі свята:

    • 1 липня - День архітектури України
    • 1 липня - День державного реєстратора
    • 2 липня - День податківця України
    • 4 липня - День Військово-Морських сил України
    • 4 липня - День судового експерта
    • 6 липня - День військ ППО Збройних сил України
    • 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
    • 11 липня - День рибалки
    • 11 липня - Всесвітній день народонаселення
    • 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
    • 16 липня - День бухгалтера
    • 18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
    • 18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
    • 25 липня - День Флоту України
    • 25 липня День працівників торгівлі
    • 28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
    • 28 липня - День PR-фахівця
    • 30 липня - День системного адміністратора

    Зазначимо, в Україні робочими днями у 2021 році будуть 250 з 365 календарних днів. Всього в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

    До слова, Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві працюватиме п’ять днів. Усі, хто бажає щепитися від коронавірусу, можуть це зробити з 30 червня до 4 липня.

    Теги: вихідні свята українці робота
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    Вихідні та свята: скільки українці відпочиватимуть у липні